Что происходит на Донбассе: данные на 12 августа

Так за вчерашние сутки 11 августа боевики дважды обстреляли украинские позиции. В частности, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета раздавались вблизи Марьинки, а из стрелкового оружия противник выстрелил у Широкино.В Повторилась ситуация предыдущих дней, когда выстрелы были провокационными. Украинские наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

С начала суток 12 августа и по состоянию на утро 7:00 был зафиксировано один выстрел со стороны противника. Так, недалеко Марьинки со стороны боевиков прозвучало несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. На провокационные выстрелы врага украинские защитники огонь в ответ не открывали.

"На других участках фронта наблюдалась тишина. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - отмечают в штабе.

Отметим, что днем ранее был зафиксирован только один выстрел со стороны противника.