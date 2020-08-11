Перемирие на Донбассе: ситуация по состоянию на 11 августа

За предыдущие сутки 11 августа был зафиксирован только один выстрел со стороны противника. Противник из стрелкового оружия выстрелил вблизи Красногоровки. Огонь был неприцельный и не нес угрозы украинским защитникам. Украинские военные на провокацию не ответили, ответный огонь не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению", - отмечает штаб ООС.

По состоянию на утро 11 августа за текущие сутки обстрелов со стороны противника зафиксировано не было.

В общей сложности с начала очередного перемирия против в целом придерживается режима полного прекращения огня, хотя и предпринимает попытки провокаций, делая открывая неприцельный огонь.

Напомним, что за предыдущие сутки девятого августа в общей сложности было зафиксировано четыре обстрела.