10:40 10.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Когда Кипр и Грузия откроют границы для украинцев: новая информация

Многие украинские туристы ждут обновленной информации по поводу того, когда такие популярные курорты, как Грузия и Кипр откроют свои границы для граждан Украины.

Когда Кипр и Грузия откроют границы для украинцев: новая информация

На данный момент каждая страна фактически самостоятельно принимает решение по поводу того, туристов из каких стран пускать на свои территории.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Так Кипр разделил все страны на три категории: A, B и C. Жители стран, которые входят в первые две категории, с 23 июля. Украинские граждане входят в категорию C и им запрещен въезд в страну. Украинцы могут въехать на территорию Кипра из стран категории A и B при условии нахождения в указанных странах не менее 14 дней. В тоже время только ближайшие родственники в целях воссоединения семьи могут без проблем прилететь из Украины в Кипр. Пересмотр списка стран в категория осуществляется каждую неделю.

Грузия на данный момент также зарыта для украинцев. Туда могут поехать граждане, что едут по делам бизнесаВ по приглашению грузинских компаний, участники гуманитарных миссий; и те, у кого один из членов семьи является гражданином Грузии, а также те, кто планирует жить в стране минимум шесть месяцев.

Ранее мы сообщали, что Египет поменял правила посещения страны.


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