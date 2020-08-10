Когда Кипр и Грузия откроют границы для украинцев: новая информация

Многие украинские туристы ждут обновленной информации по поводу того, когда такие популярные курорты, как Грузия и Кипр откроют свои границы для граждан Украины.
На данный момент каждая страна фактически самостоятельно принимает решение по поводу того, туристов из каких стран пускать на свои территории.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.
Так Кипр разделил все страны на три категории: A, B и C. Жители стран, которые входят в первые две категории, с 23 июля. Украинские граждане входят в категорию C и им запрещен въезд в страну. Украинцы могут въехать на территорию Кипра из стран категории A и B при условии нахождения в указанных странах не менее 14 дней. В тоже время только ближайшие родственники в целях воссоединения семьи могут без проблем прилететь из Украины в Кипр. Пересмотр списка стран в категория осуществляется каждую неделю.
Грузия на данный момент также зарыта для украинцев. Туда могут поехать граждане, что едут по делам бизнесаВ по приглашению грузинских компаний, участники гуманитарных миссий; и те, у кого один из членов семьи является гражданином Грузии, а также те, кто планирует жить в стране минимум шесть месяцев.
Ранее мы сообщали, что Египет поменял правила посещения страны.
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