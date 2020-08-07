Египет меняет правила: теперь украинцам будет труднее попасть на курорты страны

Теперь для того, чтобы посетить страну нужно будет предоставить негативный результат В ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, который бел сделан не позднее чем за 72 часа до въезда в страну. Это касается не только украинцев, но и всех граждан других стран, которые намерены пересечь границу Египта.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на El Balad.

В тоже время, если украинские туристы намерены посетить такие популярные курорты, туристические зоны Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Мерса-Матрух, то в таком случае не нужно сдавать тест на коронавирусную инфекцию. Их будут пускать без дополнительных ограничений.

В тоже время если туристы захотят посетить другие места, то без негативного теста на коронавирус их просто не пустят в другую зону.

Ранее мы публиковали актуальный список стран, которые пускают украинские туристов. На данный момент в него входят 38 стран, в том числе и Египет. В