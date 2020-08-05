Есть как минимум шесть штаммов коронавируса: последнее открытие ученных

Вирус SARS-CoV-2, вызвавший пандемию COVID-19, имеет как минимум шесть различных штаммов. Тем не менее, по данным научного журнала Frontiers in Microbiology, ученые считают, что он мало изменчив, что является хорошей новостью для исследователей, работающих над вакциной.

Об этом пишет УРА-Информ.

В Европе наиболее распространен тип G SARS-CoV-2, тогда как штамм Wuhan L постепенно исчезает. Исследователи из Болоньи использовали в своем анализе 48 635 геномов коронавируса, выделенных в лабораториях по всему миру. Таким образом, это наиболее полное на сегодняшний день исследование последовательности SARS-CoV-2.

Первоначальным является штамм L, который появился в Ухане в декабре 2019 года. Его первая мутация - штамм S - появилась в начале 2020 года, а с середины января 2020 года мы дополнительно имеем дело со штаммами V и G. И именно штамм G в настоящее время является наиболее распространенным: он мутировал в штаммы GR и GH.

- Штамм G и связанные с ним штаммы GR и GH являются наиболее распространенными, составляя 74% всех проанализированных нами последовательностей генов – заявили ученные.

Ранее мы сообщали, что шесть вакцин от коронавируса находятся на финальной стадии тестирования.