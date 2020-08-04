11:37 04.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Вакцина от коронавируса: Ляшко рассказал, когда ждать спасение от опасного вируса

Похоже, что вакцина от коронавирусной инфекции станет единственным спасением от опасного вируса. Практическая каждая страна мира сталкивается со второй волной распространения COVID-19 и ждет вакцину.

Вакцина от коронавируса: Ляшко рассказал, когда ждать спасение от опасного вируса

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что на данный момент уже шесть вакцин от коронавируса находятся на завершающей стадии тестирования. По его мнению, чтобы преодолеть пандемию нужны лекарства, а еще лучше – вакцина – лучшее средство профилактики.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"На начало августа уже 25 вакцин-кандидатов против COVID исследуются клинически. Шесть из них приблизились к завершающей стадии. Находятся сегодня на третьей клинической стадии, результаты которой мы ожидаем до конца года. И серийное производство уже должно начаться, надеемся, в начале 2021 года. Вакцины должны появиться, в том числе, и в Украине - для профилактики распространения коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что министерство продолжает вести переговоры о поставках вакцины от коронавирусной инфекции почти с каждой компанией, которая ее разрабатывает.


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