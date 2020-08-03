07:57 03.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Получит ли Украина одной из первых вакцину от коронавируса – в МОЗ дали ответ

Учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции не только в Украине, но и во всем мире, похоже действительно болезнь удастся победить только благодаря вакцинации населения. Однако сможет ли Украина получить вакцину одной из первых?

Получит ли Украина одной из первых вакцину от коронавируса – в МОЗ дали ответ

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что министерство продолжает вести переговоры о поставках вакцины от коронавирусной инфекции почти с каждой компанией, которая ее разрабатывает.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

"Мы достаточно активно проводим политику относительно договоренности о поставке вакцин в Украину, как только они появятся. Со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись, и которые могут изготовить в ближайшее время вакцину. Мы хотим, чтобы украинцы и Украина одна из первых была обеспечена соответствующей вакциной", - рассказал Степанов.

В тоже время глава МОЗ отметил, что наша странна существенно продвинулась в вопросе лечения коронавируса. Он отметил, что уже четыре компании зарегистрировали клинические испытания отечественных украинских лекарственных средств для борьбы с COVID-19.

Ранее мы сообщали, что ученые разрабатывают датчик для быстрого обнаружения присутствия коронавируса.


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