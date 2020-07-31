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Ученые разрабатывают датчик для быстрого обнаружения присутствия коронавируса

Команда испанских ученых разработала прототип датчика для быстрой диагностики людей, подозреваемых на заражение коронавирусом. Устройство, на котором испытания будут завершены к декабрю, показывает наличие SARS-CoV-2 в организме человека всего через несколько десятков секунд.

Ученые разрабатывают датчик для быстрого обнаружения присутствия коронавируса

Исследование, проведенное учеными из Университета Гранады (на юге Испании), уже вступило в фазу первых испытаний, которые должны быть завершены к декабрю.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

Медицинский портал Saludadiario со ссылкой на информацию исследовательской группы объяснил, что одним из элементов изобретения, использованного для идентификации коронавируса, является графен.

Как сообщает исследовательская группа Луиса Ботелла, в период с октября по декабрь следует ожидать массовых испытаний усовершенствованной версии прототипа датчика.

Ботелла объяснил, что работа нового портативного устройства для быстрого обнаружения коронавируса основана на анализе слюны и сыворотки крови, взятых у подопытных.

В конечном счете, датчик на основе графена должен определить, в какой фазе инфекции находится зараженный человек. Результаты должны постоянно отображаться на экране с датчиком.

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