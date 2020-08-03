08:18 03.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Перемирие на Донбассе: данные на 3 августа

Ситуация на Донбассе на данный момент остается боле-менее спокойной, учитывая, что боевики продолжают хоть и с переменным успехом придерживаться режима полного прекращения огня.

Перемирие на Донбассе: данные на 3 августа

За прошедшие сутки, второго августа, боевики на Донбассе два раза обстреляли украинские позиции. У Украинских военных не зафиксировано ни ранений, ни боевых травм, ни потерь.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Операции Объединенных сил.

Сначала был зафиксирован один выстрел из автоматического станкового гранатомета вблизи Южного. 15 минут спустя такая-же провокация была зафиксирована неподалеку Красногоровки.

Украинский штаб отмечает, что украинские военные понимая всю ситуацию происходящего приняли решение не отвечать на провокационные действия противников и не отвечали на выстрели со стороны боевиков.

С начала суток третьего августа по состоянию на 7:00 утра было не было зафиксировано ни одного выстрела со стороны врага.

В пресс-службе Операции Объединенных сил отметили, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Ранее отмечалось, что Россия угрожает Украине, что будет поставлять оружие на Донбасс.


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