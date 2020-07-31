Россия угрожает Украине, что будет поставлять оружие на Донбасс

Председатель комитета Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что существует такая возможность.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Россия.

"Я считаю, что выделение в США 300 млн долларов на военную помощь Украине, наоборот, нам открывает двери для того, чтобы помогать людям, по которым они хотят из этого оружия стрелять – ДНР и ЛНР. В таких условиях мы имеем тоже право поставлять оружие в эти республики официально", - заявил Леонид Калашников.

По его мнению, если одна из сторон конфликта получает от третьей стороны летальное оружие, то России ничего не останется, кроме как "защитить людей со второй стороны" если не войсками, то "хотя бы поставками оружия".

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе 30 июля дважды нарушили режим тишины.