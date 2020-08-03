Коронавирус в мире: уже более 18 млн человек заразилось опасным вирусом

Коронавирус подтвердился уже у 18 017 556 человек. Большинство инфекций зафиксировано в США – 4,666,027 человек. Также там наибольшее количество смертей - 154 841.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

В трех странах число инфекций превысило миллион. За пределами США это Бразилия (2 733 677) и Индия (1 750 723). В двух странах это число превысило полмиллиона - в России (849 277) и ЮАР (511 485).

В Европе (кроме России), которая была эпицентром пандемии в апреле, страной с наибольшим количеством инфекций является Великобритания, в общей сложности 306 317 случаев.

Что касается смертности, то хуже всего, кроме США, она в Бразилии, где на сегодняшний день умерло 94 104 человека, и в Мексике - 47 746 смертельных исхода. Тем не менее, эксперты подозревают, что и число инфекций, и смертность в этих двух странах могут быть гораздо выше.

Напомним, что в Украине по последним данным более 73 000 случаев заражения коронавирусной инфекций.