09:28 03.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: данные за 3 августа, снова почти 1000 новых случаев

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться Украиной. Количество новых случаев каждый день фиксируется на отместке 1000 человек.

Коронавирус в Украине: данные за 3 августа, снова почти 1000 новых случаев

Так по состоянию на утро третьего августа в Украине в общей сложности зафиксировано 73 158 случаев заражения коронавирусной инфекции. За последние 24 часа было зафиксировано 990 новых случаев заболеваемости. Впервые за шесть последних дней официальный показатель упал ниже 1000. Однако, если учитывать, что в выходные показатели всегда ниже, уже а этой недели может быть установлен новый суточный рекорд, который сейчас находится на отметке 1197 человек и был установлен 30 июля.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Лидерами по количеству новых случаев снова остается Львовская область и город Киев. В столице Украины 102 новых случая заражения. Во Львовской области 138 новых пациентов за последние 24 часа.

На данный момент продолжает болеть 31 544 человека. 39 876 человек сумело победить коронавирусную инфекцию.

13 человек умерло от коронавируса за последние сутки. В обще сложности в стране зафиксировано 1 738 летальных случаев.

Ранее мы сообщали, что Украина может получить вакцину от COVID-19 одной из первых.


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