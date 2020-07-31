Красная, оранжевая, желтая и зеленая зоны: что и как будет запрещено в Украине

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что уже вечером будет принято окончательное решение по каждому из регионов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Сегодня. Ближе к вечеру будет заседание комиссии ТБ и ЧС, на котором утвердим и сразу опубликуем", - сказал он.

В тоже время стало известно какие ограничения будут действовать в той или иной зоне.

Так в зеленой зоне будет фактически все открыто, будут действовать небольшие ограничения, например, работа кинотеатров только на 50 % по вместимости.

В желтой зоне будет запрещено посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся старшие люди.

В оранжевой зоне не будут работать хостелы и туристические базы, в ночное время не будут работать рестораны и дискотеки, не будут проводиться плановые операции, также закроются спортзалы и фитнес-центры.

В красной зоне добавляется остановка общественного транспорта, закрываются заведения образования, а также рестораны и ТРЦ.

Напомним, что за последние сутки в Украине было зафиксировано более 1000 новых случаев заражения.