Красная, оранжевая, желтая и зеленая зоны: что и как будет запрещено в Украине

Украину поделят на четыре зоны уже сегодня вечером. Будет красная, оранжевая, желтая и зеленая зона.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что уже вечером будет принято окончательное решение по каждому из регионов.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.
"Сегодня. Ближе к вечеру будет заседание комиссии ТБ и ЧС, на котором утвердим и сразу опубликуем", - сказал он.
В тоже время стало известно какие ограничения будут действовать в той или иной зоне.
Так в зеленой зоне будет фактически все открыто, будут действовать небольшие ограничения, например, работа кинотеатров только на 50 % по вместимости.
В желтой зоне будет запрещено посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся старшие люди.
В оранжевой зоне не будут работать хостелы и туристические базы, в ночное время не будут работать рестораны и дискотеки, не будут проводиться плановые операции, также закроются спортзалы и фитнес-центры.
В красной зоне добавляется остановка общественного транспорта, закрываются заведения образования, а также рестораны и ТРЦ.
Напомним, что за последние сутки в Украине было зафиксировано более 1000 новых случаев заражения.
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