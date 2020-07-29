Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос в три раза за месяц

Стоит отметить, что по состоянию на начало месяца, первого июля, показатель заболеваемости COVID-19 составлял 60 на 100 000 населения. Менее, чем за месяц этот показатель увеличился в три раза. При этом показатель смертности от вируса на данный момент практически не меняется.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.

По состоянию на третье июня в Украине показатель заболеваемости коронавируса 59,3 на 100 000 населения при уровне смертности 3%. Восьмого апреля показатель летальности 8 апреля был на уровне 3,1%, а 30 апреля составлял 2,5%.

В тоже время 25 июня показатель активных больных составлял около 50 случаев на 100 000 граждан, то есть количество активных больных продолжает активно увеличиваться.

Напомним, что только за последние сутки в Украине было зафиксировано снова более 1000 случаев заражения коронавирусной инфекцией.