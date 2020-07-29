16:46 29.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Без масок и с масками - в МОЗ рассказали, как буду проходить уроки в школах

Заместитель министра образования и науки Украины Любомира Мандзий на своем брифинге рассказала о рекомендациях для проведения учебы в школах во время карантина с первого сентября.

Без масок и с масками - в МОЗ рассказали, как буду проходить уроки в школах

Она рассказала, что уже в ближайшее время ожидается утвержденные требования по соблюдению мер безопасности в учебных заведениях, которое должно поступить от главного государственного санитарного врача.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"В ближайшее время будет обнародовано постановление главного государственного санитарного врача, где будут предусмотрены требования для обучения в классах", - отметила Мандзий.

Она рассказала, что при входе в школу учителям и ученикам будут мерять температуру, на самих уроках дети смогут сидеть без масок, однако их нужно будет одевать во время перемены.

Также она отметила, что только если регион будет в "красной" зоне, то только тогда не будет проходить обучение в классах.

При этом она сообщила, что министерство будет рекомендовать, чтобы по решению родительского и педагогического сообщества классы переходили на смешанную форму обучения. "Но это должно быть согласованное решение: сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра – другие", - пояснила замминистра.

Ранее мы сообщали, что показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос в три раза за месяц.


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