Без масок и с масками - в МОЗ рассказали, как буду проходить уроки в школах

Она рассказала, что уже в ближайшее время ожидается утвержденные требования по соблюдению мер безопасности в учебных заведениях, которое должно поступить от главного государственного санитарного врача.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"В ближайшее время будет обнародовано постановление главного государственного санитарного врача, где будут предусмотрены требования для обучения в классах", - отметила Мандзий.

Она рассказала, что при входе в школу учителям и ученикам будут мерять температуру, на самих уроках дети смогут сидеть без масок, однако их нужно будет одевать во время перемены.

Также она отметила, что только если регион будет в "красной" зоне, то только тогда не будет проходить обучение в классах.

При этом она сообщила, что министерство будет рекомендовать, чтобы по решению родительского и педагогического сообщества классы переходили на смешанную форму обучения. "Но это должно быть согласованное решение: сегодня в школу идут одни дети, а завтра - другие, то есть сегодня одни работают с использованием дистанционных технологий, а завтра – другие", - пояснила замминистра.

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