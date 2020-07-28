14:37 28.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Врач назвал сроки, когда ждать в Украине вторую волну коронавируса

Многие врачи, политики и простые люди задаются вопросом о том, стоит ли ожидать второй волны коронавирусной инфекции в Украине?

Врач назвал сроки, когда ждать в Украине вторую волну коронавируса

Эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин поделился своим мнением по поводу этого вопроса. Он считает, что все-таки нужно ждать в Украине вторую волну коронавируса.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Да, мы ожидаем ееВ уже осенью. Более того, когда нас чуть ли не ежедневно кормили информацией о том, что пришел очередной пик, мы этого не видели. У нас продолжается первая волна, иВ она опять нарастает. Мы за время карантина в Украине должны были готовиться к самому худшему варианту, но мы этого не сделали. Поэтому нас ожидает, к сожалению, неприятная картина", — сказал он.В 

По его мнению, начало второй волны должно начаться параллельно с сезонным гриппом и другими болезнями с начала-середины ноября. Он отмечает, что каждый год на ОРЗ болеют от пяти до восьми миллионов украинцев. Андрей Александрин считает, что в этом году таких случаев будет больше.

В Украине за последние сутки было зафиксировано более 900 новых случаев заражения коронавирусом.


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