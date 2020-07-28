Пандемия коронавируса в Украине не снижает обороты: более 900 новых случаев за сутки

Так по состоянию на утро 28 июля в стране зафиксировано общей сложности 66 575 случаев заражения опасным вирусом. Только за последние сутки прибавилось 919 новых человек. Вчера было зафиксировано 807 новых случаев, однако на выходных показатель всегда меньше, чем в будние дни, ведь в выходные украинцы меньше обращаются к врачам и жду рабочего дня.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Лидером по количеству новых случаев является Львовская область. Там зафиксировано 147 новых случаев заражения за 24 последних часа. Город Киев на втором месте, там снова более 100 новых случаев – 110 новых инфекций за сутки.

За последние сутки 13 человек умерло от коронавируса, в общей сложности в стране 1 629 летальных случаев. 36 744 человек в нашей стране сумели уже победить болезнь, в тоже время 28 202 человека еще болеют на COVID-19.

Ранее мы сообщали, что в Китае зафиксировано самое большое количество новых случаев заражения с марта.