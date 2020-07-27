12:30 27.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Коронавирус в Китае: самое большое количество новых случаев с марта

В континентальном Китае в предыдущий день было зарегистрировано 61 новый случай заболевания COVID-19. 57 из них - местные инфекции. По данным властей, это самый высокий показатель с марта. Число инфекций также растет в Гонконге, где объявлено об ужесточении ограничений.

Коронавирус в Китае: самое большое количество новых случаев с марта

Материковый Китай в настоящее время сталкивается с несколькими относительно небольшими вспышками на сегодняшний день. Наибольшее число, 41 из 61 подтвержденного в воскресенье случая, было зарегистрировано в районе Синьцзян на западе Китая.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

14 новых случаев были также обнаружены в провинции Ляонин на северо-востоке страны. Прибрежный город Далянь в провинции объявил, что намерен проверить всех 6 миллионов жителей на коронавирус. В общей сложности 57 новых инфекций являются локальными инфекциями. По данным китайских властей, это самый высокий показатель с марта.

В материковом Китае также имеется 44 новых бессимптомных инфекции, которые не входят в число "подтвержденных случаев" COVID-19. В настоящее время под наблюдением находится 302 инфицированных человека, у которых нет симптомов, говорится в ежедневном отчете государственного комитета здравоохранения.

В Украине на данный момент более 65 500 случаев заражения коронавирусом.


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