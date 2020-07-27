В Украине более 800 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на понедельник, 27 июля, в Украине фиксируют спад количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки смертельный вирус лабораторно был подтвержден у 807 человек. Больше всего заболевшим новым штаммом пневмонии было обнаружено во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает УРА-Информ.
Также за прошедшие сутки скончались еще 11 человек и 315 побороли заболевание.
Стоит отметить, что в общем в Украине за все время пандемии зарегистрировано 65 656 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1616 летальных, 36 122 пациента выздоровели.
Такая статистика по областях:
Винницкая область - 2589 случаев;
Волынская область - 3616 случаев;
Днепропетровская область - 1330 случаев;
Донецкая область - 850 случаев;
Житомирская область - 1723 случая;
Закарпатская область - 4874 случая;
Запорожская область - 750 случаев;
Ивано-Франковская область - 4121 случай;
Кировоградская область - 695 случаев;
г. Киев - 7690 случаев;
Киевская область - 3548 случаев;
Львовская область - 8952 случая;
Луганская область - 120 случаев;
Николаевская область - 559 случаев;
Одесская область - 2960 случаев;
Полтавская область - 394 случая;
Ровенская область - 5701 случай;
Сумская область - 445 случаев;
Тернопольская область - 2773 случая;
Харьковская область - 3431 случай;
Херсонская область - 220 случаев;
Хмельницкая область - 1059 случаев;
Черновицкая область - 5634 случая;
Черкасская область - 902 случая;
Черниговская область - 720 случаев.
Как сообщалось ранее, 24 июля в Украине вновь фиксируют рост количества случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа родом из китайского Уханя. За прошедшие сутки заразились 972 граждан страны.