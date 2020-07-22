09:31 22.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: снова более 800 новых случаев, данные за 22 июля

Похоже, что коронавирус в Украине не намерен отступать. Ситуация остается стабильной, но снова было зафиксировано более 800 новых случаев заражения.

Коронавирус в Украине: снова более 800 новых случаев, данные за 22 июля

Так по состоянию на утро 22 июля в Украине в общей сложности зафиксировано 60 995 случаев заражения. За последние 24 часа было выявлено 829 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых случаев было зафиксировано в городе Киеве – 132 новых пациента. В Львовской области 124 человека сдало позитивный тест на COVID-19.

Об этом УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

За последние сутки 16 пациентов с коронавирусом умерло. С начала пандемии этот показатель достиг отметки 1 534 человек.

За последние 24 часа почти 1000 человек сумело победить болезнь, у 973 человек повторный тест на коронавирус показал негативный результат. В общей сложности переболело COVID-19 по официальной статистике 33 172 пациента.

На данный момент 26 289 человек все еще болеют опасным вирусом.

Ранее мы сообщали, что уже 39 стран открыли свои границы для украинцев.


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