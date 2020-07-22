Ситуация в Испании ухудшается: коронавирус возвращается

Всего через месяц после снятия эпидемической угрозы испанским правительством в стране зафиксировано более 18 000 новых коронавирусных инфекций. Премьер-министр Педро Санчес объявил, что он будет координировать борьбу с COVID-19 в наиболее пострадавших частях страны.
Согласно данным министерства здравоохранения, во вторник, 21 июля, 18 564 человека заболели на COVID-19 после окончания чрезвычайной ситуации в Испании. В частности, увеличился еженедельный уровень заражения - почти на 400 процентов.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на El Mundo.
С 21 июня в стране умерло 99 человек, 1154 нуждались в госпитализации, а 93 отправились в отделения интенсивной терапии. Когда ограничения были сняты, динамика инфекций SARS-CoV-2 увеличилась по всей Испании, которая вышла из-под контроля, особенно в Каталонии.
Во вторник утром премьер-министр Педро Санчес, возвращаясь с саммита ЕС в Брюсселе, объявил, что намерен координировать борьбу с периодической эпидемией коронавируса в стране, особенно в районах Арагона и Каталонии и на северо-востоке страны.
Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксирована почти 61 000 случаев заражения коронавирусом.