11:04 22.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Ситуация в Испании ухудшается: коронавирус возвращается

Всего через месяц после снятия эпидемической угрозы испанским правительством в стране зафиксировано более 18 000 новых коронавирусных инфекций. Премьер-министр Педро Санчес объявил, что он будет координировать борьбу с COVID-19 в наиболее пострадавших частях страны.

Ситуация в Испании ухудшается: коронавирус возвращается

Согласно данным министерства здравоохранения, во вторник, 21 июля, 18 564 человека заболели на COVID-19 после окончания чрезвычайной ситуации в Испании. В частности, увеличился еженедельный уровень заражения - почти на 400 процентов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на El Mundo.

С 21 июня в стране умерло 99 человек, 1154 нуждались в госпитализации, а 93 отправились в отделения интенсивной терапии. Когда ограничения были сняты, динамика инфекций SARS-CoV-2 увеличилась по всей Испании, которая вышла из-под контроля, особенно в Каталонии.

Во вторник утром премьер-министр Педро Санчес, возвращаясь с саммита ЕС в Брюсселе, объявил, что намерен координировать борьбу с периодической эпидемией коронавируса в стране, особенно в районах Арагона и Каталонии и на северо-востоке страны.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксирована почти 61 000 случаев заражения коронавирусом.


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