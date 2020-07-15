09:42 15.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: количество случаев заражения перевалило за 55 000

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине продолжает оставаться на весьма серьезном уровне. За последние сутки снова было выявлено более 800 новых случаев заражения.

Коронавирус в Украине: количество случаев заражения перевалило за 55 000

Так по состоянию на утро 15 июля в стране зафиксировано более 55 000 случаев заражения. В общей сложности 55 607 человек сдало позитивный тест на коронавирус с начала пандемии. За последние 24 часа было зафиксировано 836 новых случаев заражения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные СНБО.

Лидирует по количеству новых случаев снова Львовская область. Там за последние 24 часа было выявлено 171 нового больного. В Киеве 147 новых случаев заболеваемости. В Харьковской области зафиксировано 64 новых случая.

За последние сутки 15 человек умерло от коронавирусной инфекции. Больше всего летальных случаев зафиксировано во Львовской области –пять. С начала пандемии уже 1427 человек умерло от опасного вируса.

Есть и позитивные новости. За последние 24 часа 977 человек полностью победило коронавирус. В общей сложности таких пациентов – 28 131. На данный момент 26 049 человек продолжает бороться с вирусом.

Ранее мы сообщали, что в Украине намерены продлить карантин.


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