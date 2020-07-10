09:13 10.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: новый рекорд, но теперь со знаком "плюс"

Новые случаи заболеваемости на коронавирус в Украине продолжают быть на весьма высоком уровне – более 800 позитивных тестов за сутки. Однако есть и новые рекорды в количество пациентов, которые победили болезнь.

Коронавирус в Украине: новый рекорд, но теперь со знаком

Так за минувшие 24 часа в Украине было зафиксировано 819 новых случаев заболеваемости на коронавирусную инфекцию. В тоже время за последние сутки 1016 человек выздоровели, впервые с начала пандемии в Украине более 1000 пациентов полностью победили болезнь.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"За прошлые сутки заболели 819 человек, из них 67 детей и 65 медиков. Были госпитализированы 214 человек. Зафиксировано 18 летальных случаев. При этом выздоровели 1016 человек – это очень хорошая новость, это наш рекорд. Хочу поблагодарить всех медиков, которые борются с COVID-19 – это ваша победа", - заявил на сегодняшнем брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

В В общей сложности с начала пандемии в Украине зафиксировано 52 043 случая заражения. При этом 1 345 пациентов умерло от коронавируса. На данный момент 24 800 человек уже выздоровели. За сутки было сделано в общей сложности (ПРЦ и ИФА) 27 281 тестов.

Ранее американский эпидемиолог заявлял, что это только начало пандемии коронавируса.


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