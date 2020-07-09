Американский эпидемиолог: это только начало пандемии коронавируса

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний сказал: "Если все страны не предпримут шаги, чтобы остановить вирус, мы должны ожидать, что он распространится еще больше".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

Фаучи признал, что эпидемия в США еще не находится под контролем. "Кроме того, мы наблюдаем крупные костры в Бразилии, Южной Африке и Азии", - добавил он.

"Это означает, что мы находимся только в начале пандемии, которая, скорее всего, ухудшится до улучшения ситуации", - сказал американский эксперт.

По его мнению, нет никаких доказательств того, что вирус ослабевает, вопреки тому, что утверждают некоторые исследователи, в том числе в Италии.

"Коронавирус останется с нами надолго", - предупредил он.

Фаучи выразил мнение, что многие молодые люди в разных странах не знают, насколько опасна продолжающаяся пандемия.

"Они ошибочно убеждены, что вирус не окажет на них серьезного влияния. Однако дело в том, что они способствуют распространению инфекций среди наиболее уязвимых", - сказал советник президента США.

По мнению британских ученых коронавирус вызывает психозы и мании.