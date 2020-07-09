18:11 09.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100245525:labazovych

Американский эпидемиолог: это только начало пандемии коронавируса

Советник президента США Дональд Трамп, эпидемиолог Энтони Фаучи поделился своим мнением по поводу развития ситуации с пандемией коронавируса.

Американский эпидемиолог: это только начало пандемии коронавируса

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний сказал: "Если все страны не предпримут шаги, чтобы остановить вирус, мы должны ожидать, что он распространится еще больше".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

Фаучи признал, что эпидемия в США еще не находится под контролем. "Кроме того, мы наблюдаем крупные костры в Бразилии, Южной Африке и Азии", - добавил он.

"Это означает, что мы находимся только в начале пандемии, которая, скорее всего, ухудшится до улучшения ситуации", - сказал американский эксперт.

По его мнению, нет никаких доказательств того, что вирус ослабевает, вопреки тому, что утверждают некоторые исследователи, в том числе в Италии.

"Коронавирус останется с нами надолго", - предупредил он.

Фаучи выразил мнение, что многие молодые люди в разных странах не знают, насколько опасна продолжающаяся пандемия.

"Они ошибочно убеждены, что вирус не окажет на них серьезного влияния. Однако дело в том, что они способствуют распространению инфекций среди наиболее уязвимых", - сказал советник президента США.

По мнению британских ученых коронавирус вызывает психозы и мании.


Поделиться

Читайте также:
 
Facebook удалил ботоферму, которая работала на Порошенко Украина и НАТО договорились о важных изменениях в Черном море Пропала звезда сериала "Хор": найдена дрейфующая лодка с ее четырехлетним ребенком Samsung идет по стопам Apple: за зарядное устройство нужно будет доплатить деньги
Проишествия
  • 18:35 Почему Иран не хочет платить за сбитый самолет: юрист раскрыл секрет
  • 13:00 На перекрытом мосту в Киеве задержали людей: они были крайне активными митингующими
  • 12:31 Иран не хочет вести переговоры с Украиной по поводу компенсаций семьям погибших в катастрофе самолета МАУ
  • 11:07 В Луганской области пожар уничтожил более 100 домов
  • 13:37 В Японии из-за наводнение погибли десятки людей
  • 10:33 В Украине утонули 300 человек с начала лета
  • 18:21 Под Кировоградом поезд разрушил служебное здание
  • 18:11 Оккупанты на Донабассе открыли жесткий огонь, ранен военный
  • 14:37 Сцена из фильма ужасов в парке развлечений: женщина погибла в день рождения своего сына
  • 13:09 Протесты в Эфиопии: погибли 166 человек
  • 13:59 В Польше в ДТП попали 23 украинца: подробности пришествия
  • 12:10 Около столичного аэропорта вспыхнул пожар: что известно
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив