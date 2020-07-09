Британские ученые: коронавирус вызывает психозы и мании

Исследования британских ученых доказывают, что у некоторых пациентов с COVID-19 появляются психозы и мании, также коронавирусная инфекция может привести к изменениям в нервной системе.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на El Pais.
Координатор исследования Майкла Занди из Лондонского университетского колледжа (UCL), подчеркивает, что инфекция SARS-CoV-2 может привести к ряду неврологических изменений, включая мании или расстройство содержания рационального мышления.
Другими последствиями заболевания, по мнению авторов исследования, могут быть психоз, а также воспалительные процессы центральной нервной системы и появление внутричерепной гипертонии.
Занди объяснил, что во время исследования у нескольких пациентов был также диагностирован синдром Гийена-Барри (GBS) после коронавирусной инфекции, что проявляется в том, что иммунная система организма атакует нервные клетки.
В списке возможных последствий после болезни COVID-19 авторы исследования, также опубликованные в научном журнале Brain, перечислили инсульты, а также неврологические расстройства периферической нервной системы.
Британские ученые заметили, что неврологические нарушения у некоторых пациентов с COVID-19 появляются в результате "преувеличенной" активации защитных механизмов организма после инфекции SARS-CoV-2.
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