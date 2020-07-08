В МОЗ коронавирус планируют лечить препаратами от эболы

Украинский министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о предварительной договоренности по закупке данного лекарственного средства в количестве, рассчитанном на лечение около восьми тысяч пациентов. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Радио Свобода.

"О поставки - ремдесивир не был доступен с точки зрения продаж, его производит американская компания. Сейчас мы уже провели определенные переговоры с компаниями, которые получили лицензию от компании Gilead (Gilead, американская фармацевтическая компания, которая производит ремдесивир, объявила в мае, что подписала лицензионные соглашения с пятью другими компаниями - ред.), и мы рассчитываем на закупку этого лекарственного средства ... Это две компании. Сейчас мы проводим процесс согласования ", - сказал Степанов на брифинге от 8 июля.

Как ранее сообщалось, ученые выясни, кто болеет легкой формой коронавируса.