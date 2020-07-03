Египет открыл свои аэропорты для украинцев: что известно

В издании подчеркнули, что после трехмесячного карантина из-за опасности заражения коронавирусной болезнью нового вида, в Египет прибыли первые 166 граждан Украины для отдыха на территории страны. Все туристы во время прибытия и трансфера в отели прошли соответствующие меры предосторожности.

Губернатор региона Красного моря Амра Ханафи отметил, что соответствующие меры предосторожности включали использование тепловизоров для измерения температуры пассажиров еще в аэропорту, наклейки с напоминанием о социальной дистанции и другие информационные сообщения, чтобы избежать массовости заражения.

Египет открыл свои границы для украинцев в среду, 1 июля. Вместе с ним принимать украинских граждан согласились Турция, Албания, Хорватия и Черногория.

Как сообщалось ранее, во время снятия карантинных ограничений украинцам позволили посещать бассейны, однако безопасно ли это, учитывая большое количество новых случаев заболеваемости на коронавирус.В