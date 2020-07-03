11:15 03.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245431:Nataly

Египет открыл свои аэропорты для украинцев: что известно

Египет принял первый международный туристический рейс после ослабления карантинных ограничений, которые связаны с пандемией коронавирусной инфекции по всему миру. В международный аэропорт Хургады прибыли туристы из Украины в среду, первого июля. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на Arab News.

Египет открыл свои аэропорты для украинцев: что известно

В издании подчеркнули, что после трехмесячного карантина из-за опасности заражения коронавирусной болезнью нового вида, в Египет прибыли первые 166 граждан Украины для отдыха на территории страны. Все туристы во время прибытия и трансфера в отели прошли соответствующие меры предосторожности.

Губернатор региона Красного моря Амра Ханафи отметил, что соответствующие меры предосторожности включали использование тепловизоров для измерения температуры пассажиров еще в аэропорту, наклейки с напоминанием о социальной дистанции и другие информационные сообщения, чтобы избежать массовости заражения.

Египет открыл свои границы для украинцев в среду, 1 июля. Вместе с ним принимать украинских граждан согласились Турция, Албания, Хорватия и Черногория.

Как сообщалось ранее, во время снятия карантинных ограничений украинцам позволили посещать бассейны, однако безопасно ли это, учитывая большое количество новых случаев заболеваемости на коронавирус.В 


Поделиться

Читайте также:

  • Археологи обнаружили серию древних египетских гробниц неподалёку от города Луксо. Об этом сообщает Reuters. 

  • Министерство здравоохранения Украины расширило перечень лекарственных препаратов в протоколе леченияВВ коронавируса нового поколения. Украинские эксперты приняли решение внести в него дексаметазон. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохраненияВВ Максим Степанов, передает УРА-Информ.

  • Украинские туристы попали на египетском курорте Хургада в неприятности. Они не могут вылететь домой по причине поломки самолета.

  • После небольшого "затишья" в 700 новых случаев, количество позитивных тестов на коронавирус в Украине снова подскочило до уровня почти 900.

  • Історик медицини Якуб Квецінскій прийшов до висновку, що знаменитої Меріт Птах, давньоєгипетської жінки-лікаря, ніколи не існувало. Про це повідомляється в прес-релізі на MedicalExpress.

  • З 1 липня поточного року громадян України чекає другий етап підвищення ціни на газ для населення в державі. В силу вступають нові тарифи за транспортування газу. Про це повідомляє УРА-Інформ.

  • Чотири людини загинули в дорожньо-транспортній пригоді в Єгипті, серед них були українка і німці.

  • Європейський Союз вже в середу, першого липня відкриє свої кордони, але не для всіх держав. Країни Євросоюзу погодили 14 країн, які в даній ситуації розцінюються як "безпечні", і жителі яких зможуть перетинати країни блоку з 1 липня. Україна до цього списку не увійшла. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на ВВС.

  • Прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі розпорядився ввести туристичні візи. Вони будуть введені влітку 2020 року - з 1 червня.

  • В Україні на 2 липня рятувальниками було оголошено погіршення погодних умов і опубліковано настанови українцям під час негоди. У четвер в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища. Про це повідомляє УРА-Інформ з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ГСЧС).

  • Росіянка, яку згвалтували в п'ятизірковому готелі в єгипетській Хургаді, впізнала по фотографії свого гвалтівника. Вона не хотіла проводити впізнання особисто.

  • На території України кожен день зростає чисельність підтверджених випадків коронавируса нового типу. Для того, щоб уберегти себе від захворювання нового виду, людям потрібно кардинально змінити свою манеру поведінки. Таку думку висловив кандидат медичних наук, лікар-імунолог Борис Донський в коментарі Обозревателю, передає УРА-Інформ.
 
Безопасно ли плавать в бассейнах: Комаровский рассказал об опасности Отставка главы НБУ: как она ударит по украинцам Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый Разумков рассказал правду о разговоре с Зеленским: отправят ли спикера ВР в отставку
Проишествия
  • 10:22 Боевики 10 раз обстреляли позиции Украины: есть раненый
  • 13:30 В Николаевской области вспыхнул страшный пожар: что известно
  • 10:47 Кровавая перестрелка в Мексике: 24 человека погибло
  • 14:30 Правоохранители разгоняют горняков возле Офиса президента, ест травмированные
  • 10:34 Взрыв в больнице в Иране: 19 человек погибли
  • 13:00 На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП
  • 12:00 В Варшаве затопило метро: спасателям поступило больше 700 обращений о помощи
  • 11:00 Боевики 12 раз открывали огонь на Донбассе, есть пострадавшие
  • 16:35 Боевики на Донбассе открыли огонь из противотанковых ракет
  • 15:33 На Луганщине в результате обвала шахты погиб человек
  • 14:30 Самоубийство жены депутата: подробности происшествия
  • 13:59 В Киеве погиб человек при пожаре торговых павильонов
  • 12:33 На военной базе Ирана прогремел взрыв
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
  • 13:02 Потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года
  • 10:51 В Мексике разбился самолет: погибли дети
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив