10:02 03.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Безопасно ли плавать в бассейнах: Комаровский рассказал об опасности

Во время снятия карантинных ограничений украинцам позволили посещать бассейны, однако безопасно ли это, учитывая большое количество новых случаев заболеваемости на коронавирус.

Безопасно ли плавать в бассейнах: Комаровский рассказал об опасности

Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский поделился своим мнением по этому вопросу. Он отметил, что в самом бассейне безопасно плавать, но есть другие нюансы, которые влияют на общую картину.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Во-первых, есть открытые бассейны – это вообще прекрасно. В любом бассейне… Через воду вирус не передается. В бассейне, в любом, риск – не сам процесс плавания. В бассейне риск – это место, где вы переодеваетесь, вот эти все шкафчики, одежда. Удается ли там соблюдать социальную дистанцию, какая там система вентиляции. То есть, если, в принципе, все организовано нормально, я не вижу", - отметил Комаровский.

Также он добавил, что бассейны намного безопаснее, чем общественные автобусы или троллейбусы в городе Киев.

Ранее мы сообщали, что Комаровский раскритиковал ужесточение карантина, врач назвал главную проблему.


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