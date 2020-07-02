ВОЗ: пандемия продолжает развиваться с возрастающей интенсивностью

"60% всех инфекций, начиная с начала пандемии, были зарегистрированы в прошлом месяце", - пояснил глава ВОЗ во время онлайн пресс-конференции в Женеве. "На прошлой неделе число новых случаев заражения превышало 160 000 каждый день", - сказал он.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Глава ВОЗ напомнил, что на прошлой неделе было зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения. 28 июня организация объявила, что в течение дня по всему миру было зафиксировано 189 541 инфицированных.

По данным AFP на основе собственных расчетов, на предыдущей неделе ежедневный прирост инфекции составил около 150 тысяч. В целом, с начала пандемии во всем мире было инфицировано более 10,5 миллионов человек, и более 511 000 человек умерли от COVID-19. 5,3 миллиона человек уже победило болезнь.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано 45 887 случаев коронавирусной болезни.