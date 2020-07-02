13:17 02.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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ВОЗ: пандемия продолжает развиваться с возрастающей интенсивностью

Ежедневное увеличение числа коронавирусных инфекций во всем мире превысило 160 000. Об этом заявил насторожил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. "Это означает, что пандемия продолжает развиваться с возрастающей интенсивностью", - подчеркнул он.

ВОЗ: пандемия продолжает развиваться с возрастающей интенсивностью

"60% всех инфекций, начиная с начала пандемии, были зарегистрированы в прошлом месяце", - пояснил глава ВОЗ во время онлайн пресс-конференции в Женеве. "На прошлой неделе число новых случаев заражения превышало 160 000 каждый день", - сказал он.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Глава ВОЗ напомнил, что на прошлой неделе было зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения. 28 июня организация объявила, что в течение дня по всему миру было зафиксировано 189 541 инфицированных.

По данным AFP на основе собственных расчетов, на предыдущей неделе ежедневный прирост инфекции составил около 150 тысяч. В целом, с начала пандемии во всем мире было инфицировано более 10,5 миллионов человек, и более 511 000 человек умерли от COVID-19. 5,3 миллиона человек уже победило болезнь.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано 45 887 случаев коронавирусной болезни.


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