09:28 02.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: снова почти 900 новых случаев

После небольшого "затишья" в 700 новых случаев, количество позитивных тестов на коронавирус в Украине снова подскочило до уровня почти 900.

Коронавирус в Украине: снова почти 900 новых случаев

По состоянию на утро второго июля в Украине в общей сложности зафиксировано 45 887 случаев коронавирусной болезни. За последние сутки коронавирус был диагностирован у 889 человек. За последние 24 часа также было зафиксировано 12 летальных случаев. Больше всего человек умерло в Киеве – трое. В общей сложности от коронавирусной инфекции с начала пандемии в Украине умерло 1 185 человек.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные СНБО.

За последние сутки выздоровели 505 человек. В общей сложности болезнь сумело победить 20 05 пациента. Пи этом на данный момент продолжают болеть 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее. При этом, этот показатель каждый день растет.

Снова лидером по количеству новых случаев остаются Львовская область и город Киев. Так в первом регионе было зафиксировано 152 новых случая, а в столице – 104. Интересно, что в Черкасской и Николаевской областях новых случаев COVID-19 не выявили.

Ранее мы сообщали, что Правительство установила жесткие штрафы за хождение без масок.


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