Прогнозы очень плохие: на неделе Украина установит новый суточный рекорд по заболеваемости на коронавирус

Напомним, что на данный момент рекордный суточный показатель в Украине – это 1109 позитивных тестов за сутки, который был зафиксирован 26 июня. После этого показатели падали, но это все из-за выходных. Уже на этой неделе в Украине ожидается новый суточный рекорд. Такие данные предоставил источник в Министерстве здравоохранения страны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал "Женщина с косой".

"Наш источник в МОЗ сообщает, что на этой неделе Украина побьет рекорд по заболевшим коронавирусам в сутки. Зайдем в 1000+ зараженных в день. Все источники говорят, что после выходных всегда накапливается количество ПЦР-тестов и как только они их обработают, будет резкий всплеск заболевших по Украине", - отмечается в сообщении телеграм канала.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние 24 часа. В общей сложности положительный тест сдало более 44 000 человек.