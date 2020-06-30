Прогнозы очень плохие: на неделе Украина установит новый суточный рекорд по заболеваемости на коронавирус

Несмотря на то, что в последние пару дней количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине фиксируется на уровне около 700 позитивных тестов, реальная ситуация кажется намного худшая, ведь после выходных всегда меньший показатель, чем на рабочей неделе.
Напомним, что на данный момент рекордный суточный показатель в Украине – это 1109 позитивных тестов за сутки, который был зафиксирован 26 июня. После этого показатели падали, но это все из-за выходных. Уже на этой неделе в Украине ожидается новый суточный рекорд. Такие данные предоставил источник в Министерстве здравоохранения страны.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал "Женщина с косой".
"Наш источник в МОЗ сообщает, что на этой неделе Украина побьет рекорд по заболевшим коронавирусам в сутки. Зайдем в 1000+ зараженных в день. Все источники говорят, что после выходных всегда накапливается количество ПЦР-тестов и как только они их обработают, будет резкий всплеск заболевших по Украине", - отмечается в сообщении телеграм канала.
Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 700 случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние 24 часа. В общей сложности положительный тест сдало более 44 000 человек.