Пляжи Одессы: где запрещено купаться из-за плохого качества воды

Однако действительно опасно ли купаться в украинских морях? Одесский лабораторный центр министерства здравоохранения Украины проверил морскую вода вблизи Одессы на соответствие нормам по санитарно-микробиологическим показателям.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу лабораторного центра.

"В зонах рекреации морского водопользования на пляжах г. Одессы и на пляжах Одесской области (Овидиопольский, Лиманский, Белгород-Днестровский, Килийский, Татарбунарский районы) на санитарно-микробиологические показатели было исследовано 93 пробы морской воды, из них не соответствовало нормативным требованиям – 13 проб (пляжи г. Одесса, а именно: 13 ст. Большого Фонтана, 16 ст. Б. Фонтана, 10 ст. Б. Фонтана, "Аркадия", "Дельфин")",В – отмечается в сообщении.

В тоже время на санитарно-химические показатели было исследовано девять проб. Все они соответствуют гигиеническим требованиям.

По состоянию на 29 июня температура воды в море возле Одессы составляет 24 градуса.

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