17:56 25.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245317:labazovych

Список стран, которые открывают свои границы для украинцев

Уже сразу несколько стран мира готовы принимать украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

Список стран, которые открывают свои границы для украинцев

Сразу четыре страны Албания, США, Ирландия и Сербия принимают украинцев без каких-либо ограничений. При этом еще несколько стран имеют ряд требований для граждан Украины во время въезда в эти страны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Государственное агентство развития туризма Украины.

Так Великобритания и Белорусь принимают украинцев без каких-либо ограничений, но после приезда в эти страны нужно отсидеть 14-дневный карантин.

Черногория принимает украинцев только с негативным ПЦР тестом на коронавирус, которые был сделан за максимум за 48 часов до прибытия в эту страну.

Тунис откроется для украинцев с 27 июня, однако по прилету нужно будет пройти тестирование на COVID-19.

В тоже время Турция откроет свои границы для украинцев с первого июля без каких-либо ограничений. После улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Грузией и Грецией.

Напомним, что Украина заняла второе место в Европе по приросту зараженных на COVID-19.


Поделиться

Читайте также:
 
Microsoft Store раздает пять бесплатных игр: скачайте их быстрее В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы Шмыгаль рассказал, сколько в Украине еще будет действовать карантин: неутешительные данные Кабмин назва человека, который будет отвечать за образование и науку
Проишествия
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
  • 13:02 Потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года
  • 10:51 В Мексике разбился самолет: погибли дети
  • 10:20 Шмыгаль и Аваков экстренно отправились в Ивано-Франковскую область: стала известна причина
  • 17:11 Наводнение в Карпатах: к Буковелю и Яремче не добраться
  • 14:12 Кроме коронавируса в Черновицкой области еще одна беда: страшно прогнозировать, что произойдет
  • 11:29 Реалии из 86: в Чернобыле третий день не могут потушить пожар
  • 11:19 Названа возможная причина взрыва части дома на Позняках
  • 11:46 Под обломками: что известно о взрыве на Позняках
  • 10:12 Ситуация на Донбассе накаляется: что известно
  • 13:50 Человек подорвался из-за игры в Борисполе
  • 11:19 Под Черкассами в ДТП пострадало трое детей
  • 13:52 В Одессе погиб пилот при падении самолета
  • 10:50 Погода в Украине покалечила четверых людей
  • 11:39 Возле Винницы пьяная женщина за рулем сбила четырех детей
  • 10:23 Убийство Гандзюк: главного заказчика доставляют в суд
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив