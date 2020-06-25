Список стран, которые открывают свои границы для украинцев

Уже сразу несколько стран мира готовы принимать украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.
Сразу четыре страны Албания, США, Ирландия и Сербия принимают украинцев без каких-либо ограничений. При этом еще несколько стран имеют ряд требований для граждан Украины во время въезда в эти страны.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Государственное агентство развития туризма Украины.
Так Великобритания и Белорусь принимают украинцев без каких-либо ограничений, но после приезда в эти страны нужно отсидеть 14-дневный карантин.
Черногория принимает украинцев только с негативным ПЦР тестом на коронавирус, которые был сделан за максимум за 48 часов до прибытия в эту страну.
Тунис откроется для украинцев с 27 июня, однако по прилету нужно будет пройти тестирование на COVID-19.
В тоже время Турция откроет свои границы для украинцев с первого июля без каких-либо ограничений. После улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Грузией и Грецией.
Напомним, что Украина заняла второе место в Европе по приросту зараженных на COVID-19.