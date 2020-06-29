Какой будет погода 30 июня и 1 июля: синоптики рассказали, чего ждать украинцам

Так 30 июня в Западных областях ночью снова ожидаются дожди, а местами даже грозы. На Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье снова будет падать сильнее всего. В тоже время днем в северных, центральных и южных областях ожидаются кратковременные дожди. Местами будут град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны будет без осадков.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Температура ночью ожидается 15-20 градусов тепла, днем – 24-29 градусов тепла. Жарко будет в южных и восточных областях – даже до 34 градусов тепла.

В первый день второго месяца лета практически во всех регионах страны будет сухая погода. Кратковременный дождь и гроза ожидаются на Левобережье. Не обойдется в отдельных районах без града и шквалов 15-20 м/с. Ночью температура будет на уровне 14-19 градусов тепла. Днем от 25 до 30 градусов тепла. На Юге снова будет жарко – до 34 градусов выше нуля.

Ранее синоптики рассказывали, когда в Украине прекратятся дожди.