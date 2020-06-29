13:36 29.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Какой будет погода 30 июня и 1 июля: синоптики рассказали, чего ждать украинцам

После длительных дней с грозами и дождями в Украину похоже возвращается теплая и сухая погода. Синоптики рассказали, чего ожидать от последнего дня июня и первого дня июля.

Какой будет погода 30 июня и 1 июля: синоптики рассказали, чего ждать украинцам

Так 30 июня в Западных областях ночью снова ожидаются дожди, а местами даже грозы. На Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье снова будет падать сильнее всего. В тоже время днем в северных, центральных и южных областях ожидаются кратковременные дожди. Местами будут град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории страны будет без осадков.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Температура ночью ожидается 15-20 градусов тепла, днем – 24-29 градусов тепла. Жарко будет в южных и восточных областях – даже до 34 градусов тепла.

В первый день второго месяца лета практически во всех регионах страны будет сухая погода. Кратковременный дождь и гроза ожидаются на Левобережье. Не обойдется в отдельных районах без града и шквалов 15-20 м/с. Ночью температура будет на уровне 14-19 градусов тепла. Днем от 25 до 30 градусов тепла. На Юге снова будет жарко – до 34 градусов выше нуля.

Ранее синоптики рассказывали, когда в Украине прекратятся дожди.


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