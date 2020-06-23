13:46 23.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Когда в Украине прекратятся дожди: синоптики назвали дату

После нескольких теплых и даже жарких дней июня Украину накрыли дожди, которые продолжаются уже не первую неделю. Хотя температура воздуха весьма теплая, но вот дожди, например, на западе страны, весьма солидные.

Когда в Украине прекратятся дожди: синоптики назвали дату

В некоторых регионах страны, особенно в Западных областях, дожди и грозы убили не только урожай, но и также забрала людские жизни. В Карпатах только за вчера негода забрала три человеческих жизни. Однако синоптики имеют все-таки хорошие новости.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Терпеть дожди украинцам придется еще ближайших три дня, а дальше должна быть солнечная погода. Завтра, 24 июня в западных, северных и центральных областях снова ожидаются дожди. Температура днем будет весьма теплой от 21 до 31 градуса выше нуля. В тоже время, в четверг, 25 июня, дожди ожидаются только в западных областях.

Уже в пятницу, 26 июня, по всей стране ожидается солнечная погода, температура В воздуха прогреется до плюс 30 градусов.

Ранее мы сообщали, что из-за погодных условий в Украине 16 июня четыре человека получили травмы в результате падения деревьев.


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