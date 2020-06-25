Символ Франции и Парижа открыли после трехмесячного перерыва

Вокруг башни не слышно, как раньше, многоязычной толпы иностранных туристов. Большинство посетителей доминируют из разных частей Франции и Парижа.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AFP.

Лифты не работают на второй этаж башни, потому что третий все еще закрыт. Чтобы на него подняться нужно пройти более 600 ступенек. Жара превышает 34 градуса.

Директор управляющей компании Эйфелевой башни Патрик Бранку Руиво подчеркивает, что в последнее время его компания понесла огромные убытки, вызванные прежде всего блокадой в результате проявления так называемых желтых жилетов с последующей эпидемией.

Бранку Руиво признал, что нужно принять условия такими, какие они есть, в том числе санитарные, и что необходимо адаптироваться к ним.

Он глубоко убежден, что французы, европейцы и туристы со всего мира вернутся к Эйфелевой башне. Чтобы попасть на нее нужно забронировать билеты.

Ранее мы сообщали, что один из регионов Франции намерен выйти из состава страны, запланирован референдум.