15:20 25.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Один из регионов Франции намерен выйти из состава страны: запланирован референдум

Новая Каледония - французская заморская территория в Океании - может выйти из состава страны. Референдум о независимости назначен на 4 октября 2020 года.

Один из регионов Франции намерен выйти из состава страны: запланирован референдум

Правительство Франции сообщило дату референдума. Как поясняется, дата изменилась, поскольку изначально планировалось, что голосование пройдет 6 сентября. Однако референдум был отложен "из-за последствий санитарного кризиса", - пояснили в правительстве.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AFP.

На первом референдуме о независимости Новой Каледонии, который состоялся 4 ноября 2018 года, 56,7 процента высказались против этого решения

Этот референдум проходил в рамках положений соглашения, подписанного в 1998 году, названного соглашением с Нумеа, столицей Новой Каледонии. Предполагалось положить конец спорам и открытым конфликтам между сторонниками заморских территорий Франции и теми, кто в основном принадлежит к канакской общине, коренному населению островов, сторонникам независимости.

Согласно соглашению Нумеа, к 2022 году должны состояться два референдума о независимости.

Расположенная в западной части Тихого океана, Новая Каледония стала французской колонией в 1853 году; с 1946 года это была заморская территория Франции, а с 1998 года это также французское "sui generis" с широкой автономией.

Ранее мы сообщали, что во Франции в жилом доме произошел взрыв.


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