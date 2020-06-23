09:44 23.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245255:labazovych

Когда начнется новый учебный год в Украине: в министерстве назвали дату

Адаптивный карантин в Украине будет действовать как минимум до 31 июля и на данный момент пока неизвестно, как будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией. Однако в министерстве здравоохранения уже умают о новом учебной годе.

Когда начнется новый учебный год в Украине: в министерстве назвали дату

И.о. министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала, что на данный момент тяжело что-то прогнозировать из-за тяжелой ситуации с пандемией, одна предварительно старт нового учебного года в школах запланирован на первое сентября.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

"До конца июня совместно с Минздравом готовим дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября. Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как освоили материал его ученики", - отметила Мандзюк.

Также она добавила, что никто не намерен переходить на дистанционное обучение, школа должна оставаться офлайн.

Ранее Любомира Мандзий рассказывала о том, когда может пройти ВНО.


Поделиться

Читайте также:

  • В школах Бердянска Запорожской области из-за высокой заболеваемости гриппа и острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) продлили карантин еще на пять дней. Таким образом, учебный процесс официально начнется 12 февраля. 

  • У Львові з п'ятниці, 7 лютого, на карантин закривають ще 14 шкіл. Навчальний процес призупинено через підвищення захворюваності на ГРВІ та грип.

  • В Міністерстві освіти і науки України уточнили, що карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавируса в світі впроваджується в усіх установах освіти. Карантин починається з 12 березня 2020 року.
 
Коронавирус в Украине: преодолели очередной барьер, статистика за 23 июня СМИ: Украина утопает в наркотическом дурмане! Раскрытие схемы Дело относительно продажи активов бывшим президентом Украины ЧАО Завод «Кузница на Рыбальском»  Знакомства онлайн: можно ли там найти вторую половинку
Проишествия
  • 11:46 Под обломками: что известно о взрыве на Позняках
  • 10:12 Ситуация на Донбассе накаляется: что известно
  • 13:50 Человек подорвался из-за игры в Борисполе
  • 11:19 Под Черкассами в ДТП пострадало трое детей
  • 13:52 В Одессе погиб пилот при падении самолета
  • 10:50 Погода в Украине покалечила четверых людей
  • 11:39 Возле Винницы пьяная женщина за рулем сбила четырех детей
  • 10:23 Убийство Гандзюк: главного заказчика доставляют в суд
  • 13:38 Обстреляли - так обстреляли: боевики на Донбассе пустились "во все тяжкие"
  • 12:01 Оторванная чека: в карьере под Одессой подорвались люди
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив