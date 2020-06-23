Когда начнется новый учебный год в Украине: в министерстве назвали дату

И.о. министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала, что на данный момент тяжело что-то прогнозировать из-за тяжелой ситуации с пандемией, одна предварительно старт нового учебного года в школах запланирован на первое сентября.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

"До конца июня совместно с Минздравом готовим дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября. Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как освоили материал его ученики", - отметила Мандзюк.

Также она добавила, что никто не намерен переходить на дистанционное обучение, школа должна оставаться офлайн.

Ранее Любомира Мандзий рассказывала о том, когда может пройти ВНО.