Что будет дальше с ВНО: выпускников ждут сюрпризы

Исполняющая обязанности министра образования Украины Любомира Мандзий рассказала, что основная сессия ВНО может пройти в августе. Также она отметила, что ВНО может пройти онлайн, как и пробное.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Мы работаем над тем, чтобы с 25 июня по 17 июля прошла основная сессия ВНО. Завтра будет заседание комиссии, которая должна утвердить показатели эпидемиологической ситуации, при соблюдении которых будет проведено ВНО. Если условия не будут соответствовать показателям - будет перенесено на август", - сообщила и.о. министра в эфире телеканала Украина 24.

Также Любомира Мандзий отметила, что министерство продолжает проводить консультации по поводу возможного проведения внешнего независимого оценивания в онлайн формате, однако на данный момент такой возможности нет.

Напомним, что Мандзий только исполняющая обязанности министра образования и науки Украины. На должность министра уже без приставки и.о. уже появилось два кандидата.