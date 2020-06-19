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Шокирующее прогноз ученых касательно COVID-19: что известно

Ученые из Соединенных Штатов Америки и Китая провели исследование и пришли к печальному выводу. По версии экспертов, жители планеты согут никогда не выработатьВ иммунитет к коронавирусу нового поколения COVID-19 родом из Китая, который уже унес жизни около полумиллиона людей на всей земле. О результатах исследования ученых написала газетаВ South China Morning Post.

Шокирующее прогноз ученых касательно COVID-19: что известно

По данным, которые обнаружили ученые, выяснилось, что только у четырех процентов переболевших и взятых на тест образцов из 23 тысяч человек обнаружили антитела.Известно, что эксперты в медицинской сфере провели тесты на антитела у работников медицинских учреждений в китайском городе Ухань, которые подвергались воздействию инфицированных пациентов на ранней стадии вспышки коронавирусной инфекции.

Также ученые пришли к выводу, что невелика вероятность того, что люди будут производить длительно действующие защитные антитела против вируса нового типа.

"Антитела – это молекулы, генерируемые иммунной системой для связывания с белком вируса и предотвращения его заражения клетками. Некоторые из них, такие как иммуноглобулин G или IgG, могут оставаться в организме человека в течении длительного времени", – объяснили ученые.

Ранее УРА-Информ сообщал, что украинцев ждут штрафы и ужесточение карантина.


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