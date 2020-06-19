Украинцев ждут штрафы и ужесточение карантина: что нужно знать

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, что его ведомство намерено усилить контроль за выполнением противоэпидемиологических ограничений. Также он отметил, что в некоторых регионах Украины усилят адаптивный карантин.

"Сегодня мы будем инициировать со стороны Минздрава максимально жесткий контроль по соблюдению теми или иными учреждениями условия карантина. Речь идет про транспорт, в котором люди не одевают маски; речь идет про некоторые супермаркеты, которые перестали придерживаться социальной дистанции", - цитирует Степанова УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Также глава МОЗ отметил, что в этом вопросе нужен контроль со стороны правоохранительных органов, чтобы они также штрафовали украинцев.

"Когда говоря про жесткие ограничения, я, в первую очередь, говорю об ограничениях тех или иных учреждений, в том числе, например, ночных клубов …" – отметил Степанов.

Напомним, что только за последние сутки в Украине было зафиксировано 921 новый случай заболеваемости.