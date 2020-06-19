Коронавирус в Украине: почти 1000 новых случаев за сутки, данные за 19 июня

Так по состоянию на утро 19 июня в Украине зафиксировано почти 35 000 подтвержденных случаев. В общей сложности 34 984 человека сдало положительный тест на коронавирусную инфекцию в стране. За последние сутки количество новых случаев снова побило очередной антирекорд. 921 тест показатель позитивный результат на COVID-19. Предыдущий рекорд был установлен вчера, тогда 821 новый случай был зафиксирован за 24 часа. То есть спустя один день, рекорд обновился на почти 100 пациентов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Приближается к 1000 количество пациентов, которые умерли от коронавируса в стране. За последние сутки было зафиксировано 19 летальных случаев. В тоже время с начала пандемии умерло 985 человек.

16 033 пациента уже победило болезнь с начала пандемии. Всего заболевание подтверждено у 2570 детей и 5877 медиков.

Ранее главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал о главной причине роста количества заболеваний.