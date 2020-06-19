11:11 19.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Пассажир отказывался надеть маску: его выбросили из самолета

Пассажир American Airlines (AA), который отказался надеть маску, несмотря на неоднократные приказы бортпроводников, был снят с борта. Перевозчик объявил, что людей не будут допускать на рейсы без масок.

Пассажир отказывался надеть маску: его выбросили из самолета

Инцидент произошел в четверг в нью-йоркском аэропорту Ла Гуардия на борту самолета, который готовился с 122 пассажирами вылететь в Даллас-Форт-Уэрт, штат Техас.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Пассажир, которого в сообщении перевозчика назвали "правым активистом", выгнали из самолета. Во время ссоры с сотрудниками он утверждал, что никакие правила не обязывают его носить маску на борту самолета.

СМИ подчеркивают, что таких правил нет; это только практика и рекомендация авиакомпании. Федеральное авиационное управление (ФАУ) ранее отклонило просьбу авиакомпаний и действующих в них профсоюзов об обязательном ношении масок.

"Мы стремимся обеспечить безопасность и комфорт наших клиентов и членов экипажа, поэтому мы ужесточили применение масок на борту", ​​- сказал представитель AA Росс Файнстен.

"Мы ожидаем, что клиенты, выбравшие нас, будут соблюдать это правило. При необходимости мы откажем от полетов клиентам, которые отказываются от этого", - добавил он.

Ранее мы сообщили, что украинцев ждут штрафы и ужесточение карантина.


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