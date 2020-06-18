Ляшко назвал главную причину роста заболеваемости на коронавирус: она удивляет

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга 18 июня рассказал о главных факторах, почему показатель новых случаев практически каждый день ставит новый суточный рекорд.

"У нас после смягчения запустили все маршруты по схеме, которая была до карантина. Это привело к тому, что час пик появился, и в час пик появилось большое заполнение вагонов метро, троллейбусов, трамваев, автобусов, и это приводит к увеличению контактов, это приводит к нарушению социальной дистанции… Людям тяжело находиться в масках. И снимается маска с носа, а маска на рту - это уже неэффективное средство, это уже есть потенциальный источник инфицирования", - цитирует Ляшко УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

Ляшко отметил, что только выполнение всех рекомендаций, социальная дистанция и правильное ношение масок может снизить показатели новых случаев заболеваемости.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 18 июня зафиксировано более 34 000 случаев COVID-19.