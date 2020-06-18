Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается: более 800 новых случаев за сутки

По состоянию на утро в Украине уже более 34 000 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Так 34 063 пациента уже сдало позитивный тест на коронавирус в нашей стране. За последние сутки снова антирекорд. Если днем ранее 758 пациентов заразилось COVID-19, то уже за последние 24 часа таких больных 829. Это еще один новый рекорд, который обновляется в Украине на протяжении уже нескольких последних дней.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные СНБО.

За последние сутки умерло еще 23 пациента с коронавирусной инфекцией. В общей сложности 966 летальных случае зафиксировано с начала эпидемии. 14 943 уже сумело победить болезнь в Украине.

На первом месте по количестве случаев заболевания продолжает находиться Черновицкая область. Там в общей сложности 4 135 человек сдало положительный тест на COVID-19. В городе Киеве ситуация не лучшая, там 4 084 случаев заражения коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что ВОЗ сообщила о научном прорыве в борьбе с коронавирусом.