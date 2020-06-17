13:33 17.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Карантинные реалии: Киев усилил контроль самоизоляции

Власти украинской столицы планируют усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений в Киеве, а также - правил безопасности. Во всех районах столицы в данный момент начали свою работу мобильные группы контроля за соблюдением правил карантина. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

Карантинные реалии: Киев усилил контроль самоизоляции

"Город усиливает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований", - отметил столичный глава.

Кличко также отметил, что в такие группы входят представители из районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, Департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны.

По словам столичного главы, мобильные группы изо дня в день проверяют соблюдение противоэпидемических требований в учреждениях торговли, общественного питания, бытовых услуг и др. Также известно, что в случае несоблюдения установленных правил карантинных ограничений столичные власти составляют протокол об административном нарушении.

"Напомню, штрафы за такие нарушения для граждан составляют от 17 до 51 тысячи гривен. А заведение ждет штраф от 34 до 340 тысяч. А в случае выявления значительных нарушений, заведение могут закрыть - до их устранения", - предупредил мэр.

Он добавил, что за месяц работы группы проверили более 2 тысяч объектов. Также составили 325 протоколов о нарушениях.

Ранее сообщалось, чтоВ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила информацию о "научном прорыве" британских ученых, которые подтвердили, что дексаметазон из группы стероидов значительно снижает смертность среди наиболее тяжелых пациентов с COVID-19, и объявили, что это первый препарат, эффективность которого против этой болезни была клинически подтверждена.


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