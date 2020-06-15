Коронавирус возвращается в Китай: худшая ситуация с апреля

Новая вспышка коронавируса была обнаружена в Пекине на рынке Синфади в юго-западном районе Фэнтай, где продаются мясо, рыба и овощи. Местные новостные агентства сообщают, что вирус был обнаружен на досках, предназначенных для резки импортного мяса лосося.

Об этом пишет УРА-Информ.

Это открытие привело к изоляции 11 жилых районов и закрытию девяти школ и детских садов. Сотни полицейских пытаются контролировать ситуацию вокруг рынка, а мэр Пекина отложил возвращение учеников в начальные школы и приостановил все спортивные мероприятия.

Комиссия уточнила, что среди новых случаев 38 инфекций носят локальный характер, остальные касаются людей, приехавших в Китай из-за границы.

Китайские медицинские службы также обнаружили девять новых бессимптомных случаев коронавирусной инфекции, которые не учитываются в балансе инфицированных людей до появления симптомов.

Всего в Китае с начала пандемии было обнаружено 83 132 случая коронавирусной инфекции и 4634 человека погибли.

Напомним, что в Украине по последним данный почти 32 000 случаев COVID-19.