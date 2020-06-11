08:51 11.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: новый суточный рекорд, почти 700 случаев за сутки

Похоже, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Украине не только не идет на спад, она ухудшается. За последние сутки был установлен новый рекорд.

Коронавирус в Украине: новый суточный рекорд, почти 700 случаев за сутки

Так по состоянию на утро 11 июня в Украине уже более 29 000 подтвержденных случаев заражения COVID-19. В стране уже 29 070 человек заразилось коронавирусом. За последние 24 часа зафиксировано почти 700 новых случав – 689 человек сдало положительный тест. Это новый суточный рекорд с начала пандемии. Предыдущий рекорд находился на отметку менее 600 случаев. Показатель 588 новых больных был зафиксирован четвертого июня.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Центр общественного здоровья.

За последние сутки умер 21 пациент с COVID-19, сутками ранее было зафиксировано 23 летальных случая. В общей сложности с начала пандемии уже умерло в Украине 854 человека от инфекции.

За последние 24 часа 372 пациента сумело победить болезнь. В общей сложности 13 141 человек в Украине уже переболел болезнью.

Еще 15 075 человек на данный момент болеют, это на 296 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев было зафиксировано во Львовской области – 125 новых пациентов. В Киеве – 91 новый случай.

Ранее мы сообщали, что в Киеве треть пациентов с COVID-19 заразилась в общественном транспорте.


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