13:38 10.06.2020 | Киев | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кличко представил шокирующую статистику: сколько киевлян заразилось коронавирусом в общественном транспорте

Ситуация с коронавирусной инфекцией в городе Киеве одна из самых тяжелых. Столица на втором месте по количеству подтвержденных случаев в Украине.

Кличко представил шокирующую статистику: сколько киевлян заразилось коронавирусом в общественном транспорте

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что большое количество киевлян и гостей столиц заражаются коронавирусом в общественном транспорте. Он отметил, что обязательно нужно носить маски и перчатки – это очень важно.

"Напомню, наибольшее число заражений - это примерно 34% - происходит в общественном транспорте. Поэтому я обращаюсь ко всем киевлянам: не заходите в общественный транспорт без маски, не пренебрегайте перчатками, не садитесь в переполненную маршрутку", - цитирует Кличко УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

Также Кличко отметил, что полицейские проверяют общественный транспорт на соблюдение эпидемиологических норм.

Он добавил, что представители правоохранительных органов следят за тем, чтобы в общественном транспорте было позволенное количество пассажиров.

Также Кличко отметил, что С 23 мая, когда маршрутки возобновили свою работу, полицейские составили 58 протоколов на водителей маршруток.

Ранее мы сообщали, что под Киевом в детском садике произошла вспышка коронавируса.


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