Кличко представил шокирующую статистику: сколько киевлян заразилось коронавирусом в общественном транспорте

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что большое количество киевлян и гостей столиц заражаются коронавирусом в общественном транспорте. Он отметил, что обязательно нужно носить маски и перчатки – это очень важно.

"Напомню, наибольшее число заражений - это примерно 34% - происходит в общественном транспорте. Поэтому я обращаюсь ко всем киевлянам: не заходите в общественный транспорт без маски, не пренебрегайте перчатками, не садитесь в переполненную маршрутку", - цитирует Кличко УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

Также Кличко отметил, что полицейские проверяют общественный транспорт на соблюдение эпидемиологических норм.

Он добавил, что представители правоохранительных органов следят за тем, чтобы в общественном транспорте было позволенное количество пассажиров.

Также Кличко отметил, что С 23 мая, когда маршрутки возобновили свою работу, полицейские составили 58 протоколов на водителей маршруток.

Ранее мы сообщали, что под Киевом в детском садике произошла вспышка коронавируса.