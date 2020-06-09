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Все только хуже: в еще одном детском садике нашли коронавирус

Второй случай заражения коронавирусной инфекцией в детском садике после карантина. На этот раз случай произошел в Тернополе.

Все только хуже: в еще одном детском садике нашли коронавирус

Сотрудник детского садика номер десять в городе Тернополь сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. На данный момент датский садик №12 закрыли на карантин. На данный момент нет информации по воду заражения детей.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Тернопольского городского совета.

"В связи с регистрацией лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 у работника тернопольского дошкольного учебного заведения №12 и с целью организации мероприятий, направленных на профилактику заболеваемости среди других воспитанников и работников указанного учреждения, с 10 июня детский сад №12 временно приостанавливает свою работу", - отмечает пресс-службу.

Также известно, что в ближайшее время все сотрудники этого детского садики сдадут лабораторные тесты на коронавирусную инфекцию. На данный момент неизвестно, когда садик возобновит работу.

Эту информацию также подтвердил городской голова Тернополя Сергей Надал.

"К сожалению, у работника тернопольского дошкольного учебного заведения №12 подтвердили коронавирус. Заведение временно закрыли на карантин. Прошу Вас, берегите себя и не забывайте, что вирус еще не истек", - написал мэр Тернополя в одной из социальных сетей.

Ранее под Киевом закрыли детский садик из-за вспышки коронавируса.В 


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